孔聖堂中學捲囤口罩及借課室予私校風波　候任校長決定不簽約

直資學校孔聖堂中學早前捲進囤積口罩風波，又被指將課室借予私立小學及向教職員凍薪及減薪，引起逾半教師不滿，認為該校財政及行政混亂。原定接任校長的楊少榮決定不簽約，校方將重啟招聘程序。

孔聖堂中學與晉德學校，以及孔聖堂有限公司、晉德書院教育基金有限公司發表聯合聲明，指候任校長楊少榮將不會與該校簽訂校長合約，該校亦重啟招聘程序。聲明又指，早前涉及楊的報道屬不真實指稱，令他受到困擾深切致歉。

楊少榮於本月2日向校方表示，決定不會簽訂校長僱傭合約。校方對此表示極度惋惜，又指在過往數月，楊為該校的教學顧問，校方在得悉楊無意擔任校長後，已馬上啟動應變程序，希望在下一學年開始前盡快聘請繼任校長。

現任校長楊永漢仍然按原有計劃，留任到8月31日。校方亦感謝楊專業而投入的義務貢獻。

前身為資助中學的銅鑼灣直資學校孔聖堂中學，早前除捲進囤積口罩風波，亦將2個課室借予私立小學「晉德學校」使用4年，2014年起又向教職員凍薪及減薪，未有按直資申辦計劃書中，履行5年過渡期內職級及薪酬制度不變的承諾，引起教師不滿。

該校校長楊永漢日前發聲明，指按教育局指引租出2個課室，並收回租金，而校方今年4月亦決定向2014年起在職的教師發花紅。