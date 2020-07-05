政Whats噏：13項政府法案趕搭立會尾班車　隨時爛尾

今屆立法會會期將於本月中結束，若有議程未能喺本月8、9日同埋15、16日呢2次大會完成審議，政府就要喺10月份、新一屆立法會組成後，重新展開立法程序。立法會本周三(8日)唔單止會繼續審議涉及延長法定產假至14周嘅《2019年僱傭(修訂)條例草案》，亦會處理政府早前新加入議程嘅另外13項政府法案。不過民主派之前屢次以點人數拉布，上月底嘅大會更加因為人數不足而流會，喺呢批趕搭尾班車嘅政府法案，有部分可能會爛尾嘞！

行政署早前去信立法會，建議將13項政府法案加入本周三嘅大會議程當中，緊接喺完成審議《2019年僱傭(修訂)條例草案》後處理。喺13項政府法案中，首5項都同金融事務有關，由財經事務及庫務局局長許正宇負責，當中排喺首項嘅係旨在吸引投資基金在港成立同營運嘅《有限合夥基金條例草案》。

另外4項就同保險業務有關，依次序分別係《2019年稅務(修訂)(與保險有關的業務的利得稅寬減)條例草案》、《2019年強制性公積金計劃(修訂)條例草案》、《2020年保險業(修訂)條例草案》同《2020年保險業(修訂)(第2號)條例草案》。許正宇負責最多項法案，係咪可以全數過晒，真係好難講。

至於其餘8項法案就涉及唔同範疇，依次序分別係《2019年藥劑業及毒藥(修訂)條例草案》、《法院程序(電子科技)條例草案》、《2019年成文法(雜項規定)條例草案》、《2018年證據(修訂)條例草案》、《2019年漁業保護(修訂)條例草案》、《2019年廣播及電訊法例(修訂)條例草案》、《2019年運貨貨櫃(安全)(修訂)條例草案》同《2019年道路交通法例(泊車位)(修訂)條例草案》。

之不過，政府希望喺立法會會期完結前趕搭尾班車嘅如意算盤打唔打得響，仲要睇一眾議員係咪配合，事關單計6月份嘅大會，就兩度因在席議員人數不足法定人數而流會。有建制派議員話令到會議順利進行唔係淨係政府或者建制派議員嘅責任，希望立法會主席梁君彥可以用主席權力盡量延長會議時間，等議員喺今個會期內完成審議呢13條法案。