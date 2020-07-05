親歷議會變遷　林健鋒不忘初心　盼回復平靜

林健鋒(左)已擔任4屆立法會議員，他至今不忘為商界發聲的初心。

商界議員林健鋒服務社會已很長時間，過去參加不同範疇的諮詢機構，經濟、工商及製造業外，部分亦與長者、保安有關，他秉着為商界發聲的初心，進入立法會後，積極向政府反映意見，冀能了解工商界需求，繼而在立法方面更「貼地」。

林記得2008年雷曼爆煲事件，全球經濟崩潰，「做廠做生意嘅無辦法借錢，借咗銀行錢嘅要即刻還錢」，他隨即約見財金官員，要求撥款資助工商界渡過難關，也親自向時任特首解釋廠家慘況，最終促成中小企融資擔保計劃，拯救了不少廠家。

林健鋒於2004年加入議會，經歷4屆立法會，目睹議會變遷。他最初加入議會時，議員間有很多溝通，真正做到議政論政，「樣樣都有傾有講」，亦絕無現時的暴力，他明白這是建制、民主派及政府三方面的責任，政府溝通工作做得不足外，建制與民主派更是「冇得傾」，反對派一味堅持己見，長年累月為「拉布」而「拉布」，不做實事，令社會混亂不堪。

雖然時代變、社會變、立法會變，但他服務香港及市民的心沒有改變，希望政府未來多與市民及不同界別溝通，回復當年議會的平靜。