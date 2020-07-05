排除萬難設口罩廠　林健鋒感觸落淚

新冠肺炎爆發初期，本港出現口罩荒，市面「一罩難求」，眼見社區內出現長者為買1盒口罩通宵排隊的情況，商界議員林健鋒率先牽頭設工廠製造港產口罩應急。他憶述，「當時膽粗粗決定1個月內搞掂，但真係十劃未有一撇，講就好易，一路籌備覺得壓力愈來愈大，雖然未至於晚晚瞓唔着，但日日喺度度橋」，擔心辜負了市民的期望，最終排除萬難成功設廠，難怪他在口罩廠開幕時一度眼泛淚光、感觸哽咽。

林健鋒為人向來「講得出就要做得到」，當決定設立口罩廠後，就二話不說便開始實行，由設計機器、製造口罩機到買原料，都是他和幾個拍檔一手一腳完成。設置機器並非想像中簡單，「我哋幾個廠佬加埋超過200年工廠經驗，都真係擺咗好多精神落去」，最後在限期內成功安裝兩部機器。至今工廠已有5部機器每日生產，供應口罩給有需要的人士，並供貨予零售店等對外銷售。

展望未來，林希望達成全日不間斷生產口罩，提升產量及品質，下一步希望生產口罩原材料，儘管未來再爆發疫情，本港亦有足夠原材料製造口罩。他亦希望工廠能夠發展一些戰略性用品，配合香港「工業回流」、配合高新科技發展。

在製造口罩過程中，最令林健鋒印象深刻是遇上一名有長期病患的長者，因為沒有口罩，無法外出看醫生及買生活品，林隨即送上口罩解困。林慨嘆，香港需要幫忙的人實在太多，而政府是顧不了，作為香港人、中國人，應該做多一些。