鼓勵年輕人把握內地機遇　林健鋒：最好的15年就在眼前

過去都說「工業救國」，只要努力打拚就可以闖出一片天，但近年香港工商業又該如何定位？出身於玩具世家的商界議員林健鋒，70年代學成回港後，便在父親公司工作，隨着香港社會變化，進出口生意愈做愈好，適逢國家改革開放政策，容許港商回國發展，他成了首批在國內設廠的港商，期間更參與不同的公職工作，促進業界與政府之間的溝通。

他希望香港能夠把握粵港澳大灣區及一帶一路的發展機遇，鼓勵年輕人敢於走出去，尋找新商機，強調香港最好的15年就在眼前。

北上創業，事事要親力親為，林憶述當年努力拚搏的日子，「當時地方唔夠、請人又難，惟有睇吓有冇其他地方適合發展」。1979年，他到珠三角地區尋找機會，那時候，香港要爭取美國批准「最惠國待遇」，需赴美向美國參議院、國會議員等進行游說工作。雖然林年輕時是個無名小子，但非常投入參與，現在回想起來，這些經驗對他從政生涯帶來莫大幫助。

説到未來商機，林笑言「講10日10夜都講唔完」。社會近幾十年改變很多，每一代人需要做的都不同，當年面對的困難是爭取「最惠國待遇」，如今則是中美貿易糾紛、製造就業機會及尋找商機，而香港背靠祖國，有很多商機可以開拓，包括大灣區、長三角及一帶一路沿線，當發現這些國家或地區有了基礎建設，便可陸續發展零售、酒店及工商業等，促請政府將來可配合貿易發展局的工作，多些帶隊往不同地方視察，甚至讓工商界免費參與。

林坦言，現時在港做生意不容易，而找一個幫忙打理生意又「信得過」的人更是不容易，他對兒子林凱章大學畢業後願意回港幫手，感到非常欣慰，兩人經常就社會事件、生意手法及未來經濟發展進行交流，儘管兩代人對事情有不同看法，但兒子依然非常支持他的工作，最近更協助設置口罩廠。

他寄望年輕一代，「當你有一個理念，有一個決定之後，就唔好兒戲處理呢啲決定」。他堅信香港仍有很大發展空間，對年輕人未來發展、成就仍然充滿信心。