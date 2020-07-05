林健鋒力保企業僱員飯碗　助工商界走進內地發展

最近2年極不平凡，受到中美貿易戰、反修例衝擊及新冠肺炎疫情的3重夾擊，本港經歷回歸以來最大的政治和經濟挑戰，特別是經濟方面一落千丈，工商業首當其衝，不論貿易、製造業及飲食業都處於水深火熱之中。經民聯副主席、商界(第一)議員林健鋒多月來關注各行各業的營運情況，成功爭取政府推出多項穩企業、保就業措施，未來亦將持續留意業界需要，爭取更多援助，同時希望盡快恢復通關，幫助企業在粵港澳大灣區發展。

最近黑暴和港獨勢力作亂，加上全球疫情蔓延，市況蕭條，訂單減少、物流受阻。林健鋒深知商界面對的困境，遂向政府提出多項建議，要求推出針對性措施減輕企業壓力，包括減輕僱員薪酬開支、協助企業借貸周轉、提供多項行業津貼等。另獲得政府和銀行接納推出企業貸款「還息不還本」、「保就業」薪酬津貼、「中小企融資擔保計劃」的百分百擔保措施、向受影響行業發放｢應急錢｣及分期和延期交稅等，中小型企業及大企業同樣受惠。

多項政策推出後，林認為現階段最重要的是幫助這些為香港服務多年、為經濟發展貢獻良多的企業，「一定要保住佢哋，希望呢幾個月走出困境，就可以見到經濟開始復甦，所以一定要先保就業，然後再發展經濟。」

在防疫抗疫基金首輪措施公布後，不少業界人士反映未能受惠，故林在短時間內促成政府加碼紓困，推出第二輪基金的1300多億港元，幫助更多行業，他坦言「政府你知啦，做好多嘢佢哋有可能就自己閂埋房門去諗」，慶幸今次願意接受商界、專業界及各方面意見，分配更為貼地和平衡。未來幾個月，他會繼續留意最新情況發展，爭取政府推出更多紓困措施，全面支援未能受惠於早前措施的企業或人士，並為有需要的行業加碼支援。

有關建議包括檢視各類物業，特別是工商舖及非住宅物業的辣招，適度放寬按揭成數，協助工商界獲得資金周轉；要求政府成立失業援助金，向失業人士發放每月9000港元、有時限性的支援；進一步延長各類銀行貸款「還息不還本」安排，劃一延長期限至12個月，增加企業的周轉空間；進一步降低銀行逆周期緩衝資本比率，鼓勵銀行進一步放貸，增加市場的流動資金；減免水費和排污費75%外，亦會要求政府同步延續非住宅用戶電費補貼75%的安排。

談及本港企業未來發展，林健鋒認為中美貿易並非一時三刻可以解決，小心留意國際情況之餘，千萬勿忘記中國這個龐大市場。林希望本港在短期間內，可優先處理與澳門及廣東省地區的通關檢疫措施，讓有需要人士可以豁免檢疫期，往返珠三角地區，甚至盡快推展健康碼。

長遠而言，國家有3個區域發展重點，包括粵港澳大灣區、長三角及京津冀，另會設立雄安新區，林始終認為大灣區會是發展得最快的，形容「活力沒法擋，個個都睇好佢」，他促請政府推出更多措施協助香港企業或人士在大灣區發展，如在金融項目、保險及專業認證等着手，並希望在短期內盡快落實，而非待經濟完全復甦後才開始做，做好準備功夫，未來便可給企業一個新的生存空間。