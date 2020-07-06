東方日報A1：香港內外失守　健康碼恐再押後

本港再現新冠肺炎本地爆發危機！昨日新增的十宗確診個案中，有兩宗本地男女個案，令廿一日無本地確診的紀錄斷纜。男患者在仁濟醫院治療時沒妥善戴上口罩，令二十一名醫護須列作其他接觸者，接受醫學監測及病毒檢測。傳染病專家指，政府一直未有擴充檢疫設施，加上家居檢疫存在明顯漏洞，令本港的隱形傳播鏈一直存在，坦言本港如出現大型爆發，會令內地對重啟邊境有顧慮，或再推遲健康碼的啟用日期。

昨日新增輸入個案共八宗，六名患者由巴基斯坦返港，另一名患者為印尼外傭，以及一人從印度返港，連同兩宗本地確診，本港至今共有一千二百六十九宗確診個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日新增兩宗本地確診個案，其中五十九歲男患者前日於仁濟醫院確診，無外遊紀錄，亦報稱無接觸確診者，病人居於觀塘坪石邨玉石樓，並於該邨彬記粥麵美食及屯門內河碼頭龍門路的建榮飯堂任職，亦報稱曾居元朗朗屏邨繡屏樓。上月三十日出現病徵，曾向私家醫生求診，其後在港鐵荃灣西站感頭暈不適，被送到仁濟醫院急症室，曾留醫該院內科病房，確診後被轉往瑪嘉烈醫院留醫，現時情況嚴重。

另一宗本地個案是長沙灣吳毓輝醫生診所一名四十一歲女護士，居於長沙灣青山道一百五十五號鴻裕大廈B座，她主要負責派藥，甚少接觸病人。患者本月二日出現病徵，昨日確診，在潛伏期曾與沙田大圍美田邨美秀樓早前確診的四十六歲女住戶，於上月二十四日於深水埗西九龍中心KFC用餐，未知是否因而被傳染；患者曾於病毒傳播期間，與母親見面及到石梨貝水塘行山，KFC表示會停業一天，全面消毒。該診所醫生及其妻子亦出現病徵，二人檢測結果呈陰性。

張指，兩名患者的CT值低，分別為二十及十六，即帶病毒量高，坦言社區隱形傳播鏈一直存在，只是視乎個案有否被發現。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指，男患者在內科病房留醫期間，一名護士曾為他抽取鼻液樣本，惟過程中無佩戴面罩、眼罩及全套保護衣，被列作密切接觸者，須接受十四天隔離檢疫。另由於男患者住院期間有一段時間沒妥善戴上口罩，令二十一名醫護須列作其他接觸者，接受醫學監測及病毒檢測。

本港相隔多日再出現本地感染個案，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指，二人雖然病毒量高，幸他們均不是從事直接面對顧客的工作，故傳染他人的可能性較低，但不排除患者的飛沫污染食具或其他物件，他人有機會接觸物件後再觸摸黏膜而感染。患者任職的屯門內河碼頭建榮餐廳，如有船員、紀律部隊等用餐，若感染可能會導致病毒廣泛傳播。

健康碼原本籌備得如火如荼，梁批評，由於政府一直未有擴充檢疫設施，加上家居檢疫存在漏洞，輸入個案患者有可能傳染予家人後，家人再接觸其他人，令本港的隱形傳播鏈一直存在，「人哋點放心推行？」他相信如再有大型本地爆發，會令內地對重啟邊境有所顧慮，或再推遲健康碼的啟用日期。

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