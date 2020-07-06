東方民調：機場防疫穿窿　港府後知後覺

香港三分之二的確診個案均來自輸入病例，大部分是機場入境人士，惟機場重要關口防疫卻穿大窿。有議員批評港府仍掉以輕心，機場防疫措施漏洞百出，透明度不足，憂播疫風險大增；有僱傭中介則炮轟港府漠視抵港外傭播疫風險，更推卸防疫責任。

繼阿聯酋航空人球事件後，本報再揭一名患有高血壓及高血糖的內地婦滯留逾廿日，以及一名從加拿大抵港轉機越南的旅客，滯留機場禁區逾三個月。這些旅客長期滯留機場禁區，期間使用機場公共設施，若有隱形患者，恐有播毒危機。

一般而言，檢疫措施只適用於入境香港的旅客而不適用於過境旅客，除非有關過境旅客於在港期間懷疑感染新冠肺炎、出現病徵或屬於確診病者的緊密接觸者，才按機制採取強制檢疫。

衞生署恐人球爆疫，事件曝光後才為禁區內六名滯留旅客採集深喉唾液樣本檢測，即除了本報揭發兩宗個案外，還有四人身份不明。而機場管理局則在禁區內增設隔離區，安排滯留旅客隔離。

議員郭家麒批評港府透明度低，其後雖急忙補鑊在機場禁區設隔離區，但質疑隔離區設施不足，無法與火炭駿洋邨等檢疫中心相提並論，憂慮播疫風險大增。

香港疫情未能斷尾，主要原因是輸入個案源源不斷，未來數月更有逾一萬二千名菲傭湧港工作。有專家明言，抵港外傭對香港社區構成風險，建議港府為外傭安排獨立的封閉式隔離設施，以免讓外傭分散，造成交叉感染。

香港近期輸入個案大都來自南亞或東南亞地區，更有一名從菲律賓入境的男子病亡。一旦有染疫外傭入境香港，後果不堪設想，惟港府仍不肯負起外傭檢疫責任，一味將責任推卸僱主及中介，港府正研究列明外傭不宜家居檢疫，更強調在疫情下當局不會做任何事鼓勵外傭流動。

香港人力資源中介協會主席廖翠蘭認為，檢疫安排關乎香港公共衞生，港府有責任提供協助，而非裝作若無其事，漠視播疫風險。她促請當局提供統一隔離安排，以減輕僱主負擔及降低播疫風險。