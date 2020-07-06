東方民調：機場人球滯留　外傭湧港恐播毒

香港國際機場接連被揭發有旅客因無法轉機而滯留機場禁區事件，更有人滯留長達逾三個月，暴露防疫漏洞；至於逾萬名菲傭近月湧港，港府卻沒有協助隔離措施。香港輸入個案不斷急增，「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評港府佛系抗疫，「唔踢唔郁」，無理會鄰國新冠肺炎疫情最新發展及經驗，防疫措施樣樣落後於人，爆大鑊才補救，受訪者擔心，港府漠視陸續來港工作外傭的檢疫工作，恐帶來新一波社區爆發。

東方報業集團揭航空防疫漏洞，新冠肺炎疫情下，多個地區實施嚴謹入境及過境限制措施，惟阿聯酋航空疑無檢查清楚旅客是否符合香港機場轉機的條件，即接載十一名由杜拜經香港轉機往內地的旅客，令他們抵港後滯留機場禁區轉機大堂，直至第五天事件曝光，港府才「特事特辦」，由於相關航班曾有超過廿名乘客於抵港後收集的深喉唾液樣本對新冠病毒呈陽性反應，衞生署漏夜補鑊，送他們到檢疫中心隔離十四天；而其中一名杜拜籍旅客接受阿聯酋航空安排，乘搭航班返回杜拜，其餘十人完成檢疫後送回出發地。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問三百零八名十八歲或以上市民，結果顯示，旅客滯留機場事件愈揭愈多，一般檢疫措施不適用於過境旅客，五成四受訪者認為應檢討有關政策；兩成一批評成防疫漏網之魚；一成八擔心，恐屬冰山一角。

機場人球事件曝光後，當局才替滯留旅客檢測及在禁區設隔離區，四成九受訪者批評「唔踢唔郁」，後知後覺；兩成三不滿當局無交代，構成極高風險；兩成二擔心隱形患者恐播疫。

逾萬名菲傭陸續抵港工作，港府無提供協助外傭檢疫措施，四成四受訪者擔心，帶來新一波社區爆發；四成一直指港府無得避，應統一檢疫；一成二斥，卸責僱主，無體察民情。

新加坡四月中因外勞個案導致社區爆發，令全國累計個案一度成為東南亞之首，目前菲律賓疫情嚴重，五成三受訪者批評港府仍掉以輕心，無吸取鄰國經驗；兩成七轟港府漠視播疫風險；一成五批評港府無知無覺，中門大開。

澳門再有輸入個案，隨即針對六國包括印度、巴基斯坦、孟加拉、菲律賓、印尼及巴西，推出新防疫措施，香港南亞輸入個案急增，三成七受訪者批評港府樣樣落後於人；三成三轟反應遲鈍；兩成五不滿港府無理會疫情最新發展。

香港主要錄得輸入個案，機場是重要第一道防線，四成受訪者批評港府防疫懶懶閒，爆大鑊才補鑊；三成八斥機場防疫漏洞百出；一成三形容當局佛系抗疫，見步行步。

綜觀情況，大部分受訪者憂慮輸入個案持續，最終導致香港防疫失守，批評港府把關不力，中門大開，機場防疫漏洞百出，面對外傭高危群組又坐視不理，直斥港府對危機無知無覺。