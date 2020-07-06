網民熱話：曾遇麻煩客？　紅Van「直通服務」要加錢

時代變遷，紅Van竟也有「直通車」？近日網上流傳一張圖片，只見一輛紅Van車廂內貼着一張告示，指乘客若要乘搭「直通車」，每位收費$50至$100。告示看上去相當怪異，網民看過後估計小巴「直通」可行性極低，只是司機發晦氣，謝絕麻煩乘客。

網民伍振輝近日（4日）於網上Facebook群組「馬路的事討論區」上載有關圖片。相關告示貼在車速顯示器下，上面標明「如乘客要求直通車，每位收費50元正！」其後不知司機是否嫌「震懾」效果不夠，又手寫「或$100元不等」，提高收費。

網民直言所謂「直通車」只是是司機「玩嘢」：「點直通呢，十六個唔同地方落」；有人表示事出必有因，質疑有人因司機停車等客抱怨，才引起司機不滿，令「司機先小人」，「可能只係當部車冇客，司機磨爛蓆，乘客要求開車可能要畀$100」；也有留言調侃：「一人包紅Van直通，抵過坐的士。」

網民有話說：

Michael Yung：即係包咗架車啫

Yip Chi Keung：正喎，一個人都得的話

鄧泉：佢客滿嘅，自然會衝住去，唔滿嘅支支燈停

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：