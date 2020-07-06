伊利沙伯醫院推出「雲端診所」　冀最少為1成病人作視像覆診

新冠肺炎疫情下，公立醫院非緊急服務縮減，不少病人因而要延遲覆診。為繼續提供醫療服務，伊利沙伯醫院在兩個月內建立「雲端診所系統」，醫生可經視像軟件提供診症服務，加強監察病情，亦可減低往返醫院的感染風險，今年4至5月已在神經外科進行先導計劃，期望正式推行後至少有一至兩成病人受惠。

「雲端診所系統」是與醫院管理局系統整合，作醫療記錄及病人身份核對用途。為確保運作順暢，正式開始診症前，護士會先致電病人確認身份，再以短訊發送通訊連結，病人只要按一下連結，便可開始跟醫生進行視像通話覆診，流水作業式的程序可節省病人2至3成輪候時間。

院方於4至5月在神經外科進行先導計劃，為8名病人提供相關服務，陳先生是其中一員。他在去年進行微創胸椎手術，之後須定期覆診，惟疫情下對出入醫院有擔憂，加上不良於行，來回醫院覆診須近4小時，又要家人特意請假陪同，覆診成為一件苦差。他認為雲端覆診畫質不錯，起初不太熟習相關程式，經護士協助後便上手，又指醫生會改以數量化詢問其身體情況，例如每日可以站立多久、胸口的痛楚以1至10分來表達，以後都想繼續選用雲端覆診。

伊利沙伯醫院神經外科副顧問醫生麥凱鈞指，疫情緩和後仍會使用系統，並陸續推廣至聯網內其他醫院及部門。本月起，伊利沙伯醫院神經外科及腎科會正式使用系統，而廣華醫院內科亦正研究使用的可行性。他續指，系統在香港智能醫院發展藍圖擔任重要角色，雖然無法取代接觸性檢查，但希望可以結合傳統診症，以混合模式提供服務，加強監察病情。