Dr.東：女士臉上長紅疹小心紅斑狼瘡　應避免暴曬及壓力過大　

年輕女士臉上突然出紅疹，小心是紅斑狼瘡來襲。紅斑狼瘡是自體免疫系統疾病，會引起炎症並攻擊身體各器官，病人患上心血管疾病及死亡率均較一般人高。紅斑狼瘡雖無法「斷尾」，但只要控制好病發成因，患者亦可平安地與疾病共存。醫生建議患者宜避免壓力過大、情緒病及經常暴曬等有機會誘發紅斑狼瘡的因素。

風濕病科專科醫生余嘉龍表示，紅斑狼瘡的患者因免疫系統出問題，會產生抗體攻擊細胞並引起炎症反應，較常見攻擊的組織是腎臟、關節、血液及皮膚。若只攻擊皮膚，症狀較輕微，患者身體會出紅疹，尤其是臉部顴骨位置會出現「蝴蝶斑」，紅疹不會痕癢，另亦會有口腔潰瘍及光敏感。

若抗體攻擊其他器官就較為嚴重，屬於系統性紅斑狼瘡，若攻擊腎臟，患者會有腎炎問題，出現小便有泡及腳腫等病徵，約一半系統性紅斑狼瘡患者都會有此情況。若抗體攻擊血液，患者可能會有貧血等問題，血管壁亦因長期炎症而增厚，患心血管疾病風險較常人高出30倍；患者亦因免疫系統失調，增加感染風險。當抗體攻擊關節，患者會有類風濕關節炎的症狀。

余指系統性紅斑狼瘡每年約有1000宗新症，但實際患病人數應更多。由於紅斑狼瘡其中一個激發因素是女性賀爾蒙過高，因此女性與男性患病比例是9比1，並以年輕女性為多。紅斑狼瘡發病主因是自身帶有抗核抗體ANA，不過帶有抗體的患者未必一定會發病，一般有後天因素激發，例如壓力大、抑鬱或焦慮、經常接觸紫外線、注射或服用女性賀爾蒙等。

余說，目前治療紅斑狼瘡主要有四類藥物，最常見是類固醇，其餘包括抗瘧疾藥物、調節免疫系統失調藥物，以及生物製劑。當病情穩定後，患者未必需長期服藥，亦可以生育。紅斑狼瘡復發率高，但復發時病情嚴重性會下降。余指紅斑狼瘡一般靠驗血便可診斷，但由於並非所有患者均會出現典型病徵，令部分個案或延誤求醫，當中約兩成病人不會出現皮膚症狀，亦有部分病人只有貧血，令病人未能警覺。

要預防紅斑狼瘡發作，余指要避開後天因素的激發，遇到生活上的壓力要適當處理，亦要有充足睡眠，運動是有效的減壓方法，建議每日至少要進行30分鐘運動，女性賀爾蒙藥物亦不應胡亂服用。紅斑狼瘡的患者要做好防曬，他建議要用至少是SPF 30或以上指數的防曬產品。

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