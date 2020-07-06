港區國安法：憂誤墮法網　書展參展商抽起部分書籍

《港區國安法》實施後，康樂及文化事務署轄下公共圖書館早前覆檢部分涉本土政論的書籍，並暫時不予外借或預約。公共圖書館諮詢委員會成員崔日雄今日(6日)出席電台節目時指，他個人認為討論獨立的書籍可以擺放，但煽動犯法的書籍就不可以放於館內，又表示如館方介定某本書違反《港區國安法》，本港可能會出現「禁書」。

崔日雄認為圖書館應有不同角度的書籍，指出圖書館現時只是覆檢書籍，未必將相關書籍回收。他又稱公共圖書館應確保藏書不會引導市民犯法或存在違法內容，同時要確保容納到多角度和多元意見，指「討論是要有理有據」。

2020香港書展關注組發言人、次文化堂社長彭志銘表示，覆檢一事會令書商出版書籍時出現無形壓力，而香港書展舉辦在即，但主辦單位的貿發局至今仍未向參展商發入場證，安排混亂。他曾向貿發局查詢港區國安法立法後出售書籍的安排，但仍未有回覆。他又透露不少參展的書商都擔心誤墮法網，自行將可能有問題的書籍抽起而不在書展擺賣。

彭又指，公共圖書館的藏書來源，主要經由出版商贈送和中介人選購等渠道，今次覆檢事件或會影響中介人的選擇。由於港區國安法沒有追溯權，他質疑康文署覆檢書籍是否秋後算帳，擔心會影響出版和言論自由，對整個社會都有影響，重申出版商是守法良民，無人想分裂國家，惟圖書館的覆檢已去到政治層面，為免出版界誤墮法網及自我審查，希望當局盡快清楚交代相關指引。

有行政會議成員在電台節目中指，康文署覆檢圖書館書籍內容，屬政府自我約束的行為，避免借出有爭議的書籍，認為不會影響出版自由。他又指如果作者只為學術討論，並無鼓吹推動分裂國家等政治目的，相信不會有問題，而港區國安法亦不會導致寒蟬效應。

議員陳淑莊撰寫的其中一本書正接受館方覆檢。她在電台節目中表示，她撰寫的書籍有談及六四事件以及個人經歷等，並指出該書籍由上架至下架都未曾接獲通知，批評館方解釋毫無準則及客觀標準。