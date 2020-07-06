交警涉截車作路障致奪命車禍　死因庭裁死於意外

警方前年在粉嶺公路追截疑超速駕駛的七人車期間，被指將其他車輛當成「人肉路障」，最終該七人車撞到「路障車」，司機及男乘客身亡，有「路障車」司機亦被撞至腦出血。死因庭今日(22日)裁定死於意外。裁判官要求警務處處長在6個月內以書面回覆，告知法庭警隊有何措施，去確保警員熟悉《警察通例》章節。

死因裁判官指，根據《警察通例》，警員不應純粹為截停目標車輛而截停或徵用其他私人車輛阻路，除非警員判斷目標車輛所造成的危險遠大徵用其他車輛的風險，故有關做法其實是極端措施。

此外，高級警司區永樑在聆訊中供稱，警員會根據安全和必要性作判斷，當時有人問區，是否所有警員都會接受風險評估的訓練？區稱有關判斷大多涉及常識，每個警員都有認知和分析能力。惟死因裁判官認為，若果警隊假設每個警員都有相關常識，那麼警隊未免過度聽之任之，直言若警員是坐在辦公室，沒有事發生，這些常識無疑是顯而易見，但當場景換成是高速公路便有所不同，而本案正是例子。

區在作供時又指，警隊會預期警員會自行上網閱讀《警察通例》，但事實上有份上庭作供的警員，都沒有自行上網閱讀通例。對於區稱警方事後成立檢討委會員，並出便盞提醒警員閱讀守則，死因裁判官認為，警員必須熟讀《警察通例》中有關截停目標車輛的章節，但因為警員工作難以預測，巡邏時遇到的事，未必與上級的訓示有關，例如截車便是突發事件，警員須及時決定及評估形勢，警員如非十分熟悉通例，便很易忽略通例守則。

死因裁判官認為警務處處長不應假設警員會自行閱讀通例，反而應採取積極措施確保警員記得通例，例如在訓練日重溫。此外，警方亦應確保在控制中心指揮的警長，在對話時不受干擾，以便給予指示。死因裁判官敦促警務處處長在6個月內，以書面回覆，告知法庭警方有何措施執行法庭建議。

今次研訊的2名死者分別是37歲鍾逸揚及26歲張梓豪，鍾是案中七人車的司機。負責為鍾剖驗屍體及作毒理化驗的曾澤慈醫生早前供稱，在七人車司機血液內驗出冰毒，認為他駕駛時有機會受毒品影響。