第三批保就業名單　中原地產獲1.1億元補貼最多

第三批獲得資助的僱主，以中原地產代理有限公司最多。

資助僱主支薪的保就業計劃接獲逾16.8萬僱主及25萬自僱人士申請，政府今天(6日)公布第三批獲得資助的僱主名單，在此輪獲得最多補貼的是中原地產代理有限公司，涉及資助額達1.1億港元，承諾受薪僱員人數為5612人。

周大福珠寶金行有限公司則獲7727萬港元資助額，承諾受薪僱員人數2835人；至於美聯商業管理有限公司獲6329萬港元，承諾受薪僱員人數3141人；莎莎化粧品有限公司獲5986萬港元，承諾受薪僱員2165人；仲量聯行有限公司則獲5272萬港元，承諾受薪僱員2258人。

政府發言人表示，第三批僱主名單涉及約3萬名僱主，工資補貼額合共約77億港元，承諾於補貼期內維持超過33萬名受薪僱員。

此外，「保就業」計劃秘書處亦於今日開始向第四批，約1.1萬名成功申請僱主發放工資補貼，涉及的補貼額約63億港元，承諾受薪僱員人數約27萬。秘書處會在完成發放該批工資補貼後公布有關僱主名單。秘書處亦將會向第四批約1萬名自僱人士發放7500港元的一次過資助。