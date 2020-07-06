保就業計劃接獲38宗舉報　已抽查160名僱主或機構

補貼僱主支薪的保就業計劃，首期接獲逾16萬名僱主或機構申請，計劃設有監察及審核機制，其中保就業計劃秘書處會抽查申請，該處回覆東網查詢時表示，至今已抽查約160間僱主機構，並接獲38宗相關舉報。該處將跟進事件，並覆檢有關僱主的申請。

保就業計劃秘書處表示，截至昨日(5日)共收到38宗與計劃相關的舉報，秘書處及代理人正積極跟進，包括覆檢有關僱主的申請資格、所獲批款項，受託人所提供的相關強積金供款紀錄，如有需要會進行現場審核。有關勞資糾紛的投訴個案則會轉介勞工處跟進。惟該處未有透露相關舉報涉及的行業、員工人數等資料。

該處又指，秘書處或其代理人亦會審視和抽查僱主提交的資料，並到被抽查的僱主機構作現場審核，至今已抽查約160間僱主機構，有關工作仍繼續進行。至於有關僱主有否遵守計劃的條款，該處會檢視在接受補貼的6至8月期間，僱主有否把領取的當月資補貼全數用於支付僱員同一月份的工資。若發現違反承諾，政府將取回未有用於支付工資的補貼金額。