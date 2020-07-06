IB試放榜男拔誕3狀元　分享心得：自發學習很重要

國際文憑大學預科課程(International Baccalaureate，簡稱IB)今日(6日)放榜，直資名校聖保羅男女中學誕生4名取得45分滿分的「狀元」，9名取得44分「榜眼」；傳統名校拔萃男書院亦誕生出3名「狀元」，9名取得44分「榜眼」。有男拔狀元分享經驗時指，自發性學習很重要，對於《港區國安法》在港實施持觀望態度，認為需視乎政府如何執法。

男拔「狀元」康焯桓指受新冠肺炎疫情影響，於1月開始進行網上學習，慶幸學校有充足支援，配合自律，強迫自己上自修室溫習，最終仍能考取佳績。他指由中四開始已打算到外國升學，並將於9月到倫敦政治經濟學院修讀經濟與哲學，期望將來能自己創業。談及港區國安法，他認為對IB課程有一定影響。

另一男拔「狀元」彭彥程則表示將會到劍橋大學修讀法律，認為法律可與不同角度的人交流，談及港區國安法，他稱需視乎香港如何執法，亦要視乎香港政府如何處理。

拔萃男書院國際文憑統籌胡家麟指，今屆學生成績為歷屆最好之一，該校共有60位學生應考IB，其中有70%學生考獲40分或以上，他又透露學生獲得眾多頂尖大學取錄，包括賓夕凡尼亞大學、倫敦政治經濟學院、劍橋大學等，其中獲牛津大學取錄的學生最多。