駕警車執勤衝燈撞傷女途人　男警被判社服令

有警車去年在秀茂坪衝燈撞倒一名女子，令她頭部重創。駕車的男警被裁定危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪罪成，今(6日)在觀塘法院被判120小時社會服務令及停牌24個月。

46歲被告陳家傑，被控於2019年3月8日，在秀茂坪康寧道與秀華道交界危險駕駛一輛警車，導致女子蔣一平受傷。

辯方求情指，被告願意接受社服令，透過做無償工作回餽社會及彌補今次的過失。辯方呈上多封求情信，其中由團契撰寫的信件透露，被告事後內心不好受，對傷者萬分歉疚。

另一封信件披露，被告事後患上輕度至中度的抑鬱及焦慮症，需尋求心理輔導。被告的上司在求情信中讚揚被告的工作表現良好，態度正面，他曾試任處理警長的職位，更曾獲副處長及高級警司的嘉許。

被告的一名舊同學則透露，被告讀書時已擔任風紀及校內醫療組成員，他自小便有拯救別人的心。被告亦自撰悔過書，表示若有機會他想向傷者誠懇道歉。

裁判官指，一般人犯危險駕驗都是出於自私，但本案情況特殊，被告因心急趕往救人才犯案，被告並無否認不小心駕駛，只是否認危駛駕駛，考慮辯方求情後，遂接納報告建議，判被告接受社服令。