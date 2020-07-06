恒指半日收升875點　重上二萬六

中港股市齊漲，內地滬深兩市升2%至3%，恒指亦重上26,000點，並最多升過925點，高見26,298點，升穿牛熊分界線，半日收升875點或3.4%，報26,248點；國指收升394點或3.8%，報10,637點。主板成交逾1,259.6億港元。

手機設備股瑞聲科技抽高10.5%，為表現最佳藍籌；舜宇光學科技亦升6.5%。市傳蘋果公司今年計劃生產8,000萬部iPhone 12。內險股中國人壽及中國平安分別揚升10.4%及5.6%，已合共推升大市124點。中國石油股份及中國海洋石油各升5%及2%。

重磅股揚升，中國移動抽升逾5%；滙豐控股及建設銀行同漲逾4%；友邦保險升逾2%。曾升至355元破頂的港交所升幅收窄至2%，其將推出首批10隻MSCI指數期貨合約。騰訊微升0.2%報526元。以上6隻股份貢獻大市355點。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑稱，上周五(3日)美股假期休市，但內地股市7月開局頻頻發力，令港股周一(6日)承接升勢高開，加上內險、銀行及中資券商股等做好，對港股有正面幫助。不過，他提到若美國總統特朗普加強對華為等制裁，或成為大市的負面消息，投資者要留意。