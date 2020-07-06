電子檔案系統惹私隱疑慮　政府稱每個步驟均有監控

立法會財務委員會今日(6日)召開會議，討論開發及在政府全面推行新的電子檔案保管系統，涉款逾12.33億港元。多名議員關注保管系統的網絡保安及私隱問題，政府資訊科技總監林偉喬表示，電子檔案需要有權限人士才能刪改，政府亦會聘請獨立的第三方驗證和監管系統，而《港區國安法》下負責執行國安法的部門會否使用保管系統，林回應指並不清楚，稱系統僅處理「機密」程度或以下的檔案。

工程界議員盧偉國在會上批評，港府電子政務相比香港周邊地方落後，是次新的電子檔案保管系統亦有網絡保安問題，若政府部門之間數據能夠互通，私隱問題令人憂慮。盧又關注政府部門人士的培訓安排，有否適當培訓使用新的系統。議員葛珮帆則關注授權人士可刪除檔案，刪除時會否有警號，政府會否為檔案備份。

林偉喬表示，政府檔案將會經過加密處理，儲存於政府數據中心私有雲端，有多重保障，是受控制的環境，而檔案由開立、儲存、到刪除均有完整追蹤及問責，不能任意刪除及修改。他稱了解到政府部門互通數據及市民私隱之間需要平衡，指運輸署現時正建構數據平台，用以收集交通流量等資料，令市民出行更加便利。林又指在過去一年已為政府人員舉行20場有關新系統的簡介會，並會繼續舉辦研討會培訓人員。至於檔案備份方面，林稱政府每日都有為檔案備份，並儲存在政府其他的數據中心。

另外，多名民主派議員關注在港區國安法下，國安公署及國安委員會將有權直接查閱或刪除檔案。議員陳志全關注負責執行國安法的部門，是否亦會使用電子檔案保管系統。林對此表示並不清楚，但指現時保管系統只處理「機密」程度或以下的檔案，「高度機密」檔案將沿用紙本處理。