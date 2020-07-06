中環兩舖涉欠租　Swatch遭入稟追討466萬元

手錶品牌Swatch位於中環皇后大道中華人行地舖的專門店，被指由今年4月起便欠交管理費，並於6月開始欠租。為此舖位業主於上星期五（3日）向高院原訟庭入稟，要求收回舖位，並追討合共超過466萬港元的欠款。

本案原告Vember Lord Limited，被告The Swatch Group (Hong Kong) Limited。原告在上周五提出兩宗訴訟，一宗針對華人行地下G1號舖，另一宗則針對G3-5號舖。據原告在入稟狀指，被告在2018年8月，與原告簽訂3年租約租用G1號舖，月租135萬港元或營業額的15%，以較高者為準。至於G3-5號舖的租約則在2019年3月簽訂，租約期同為3年，月租則為180萬港元。

原告現在表示，被告由今年4月開始，便欠交舖位的管理費及冷氣費，此外由6月起沒有再按合約繳付租金及政府差餉等雜費。截至入稟時，G1號舖的欠款接近201萬港元，G3-5號舖則欠款超過265萬港元。另外，原告由6月19日起，便沒有按租約規定，於每日朝十晚八期間開門營業。由於被告上述的行為，原告已視被告放棄租約。原告因此要求被告交回舖位，並償還上述合共超過466萬港元的欠款。