網售冒牌波鞋兼傷關員　前線警認罪保釋候判

在過去一年社會事件中駐守前線的機動部隊男警，去年9月在二手網站出售盜版波鞋，在交收時被海關截停，期間更抗拒被捕。25歲被告黃港恆今(6日)在觀塘法院承認出售及管有應用偽造商標的貨品，以及抗拒海關人員共4罪，獲保釋至7月20日等候為其社會服務令報告後判刑。

案情指，海關進行網絡巡查期間，發現被告透過網上買賣平台Carousell出售冒牌Adidas波鞋，一對波鞋開價500港元。去年9月26日，關員假扮買家放蛇，相約被告在港鐵觀塘站見面，當時被告用紙袋載著3對冒牌波鞋供關員選擇，關員選好後以有標記鈔票付款，之後便表露身份。

被告隨即企圖逃跑。其他關員加入追截，期間他強烈掙扎及反抗，令3名關員手臂及肩膊受傷。警誡下，被告即場承認涉案Carousell戶口屬他管有，出售的波鞋是他以1000港元購入，之後他由律師陪同進行錄影會面，這次他保持緘默。

辯方求情指被告於2017年加入警隊，在過往一年的社會事件中，他一直駐守前線獲分派機動部隊的工作，他對社會穩定作出貢獻，更曾在執勤時受傷。

辯方透露，被告為家中獨子，他的父親於5年前已歿，母親則患精神病。他與妻子育有一名9個月大的男嬰，惟家中僅得300呎，他為了騰出空間給剛出生的兒子，故將涉案波鞋變賣；惟他原來一時糊塗購入冒牌波鞋而不自知。海關到他家中搜查，無發現其他冒牌貨品，可見他並非專賣假貨的賣家。

辯方又指，被告遇上放蛇關員，一時不懂如何處理，氣急敗壞才干犯拒捕控罪，他已感到懊悔，願向受傷關員致歉，猶幸關員傷勢並不嚴重。

辯方呈上由被告家人及同事撰寫的52封求情信，力陳被告品格良好，被告稍後或須面臨警隊內部紀律聆訊，事件對他自小夢寐以求的事業定必蒙上陰影。辯方指今次事件曝光後，被告遭網民起底，有人在他家門外擺放與本案無關的單張，令他精神情緒飽受壓力。辯方冀法庭考慮判處罰款或感化等非監禁式刑罰，因若被告坐監，其妻便須獨力照顧他的兒子及母親。

裁判官杜浩成指，社會對警隊投放不少資源，因此對警員能認真執法抱有合理期望，公眾亦期望警員能以身作則，不干犯刑事案件。而本案嚴重之處，在於被告身為警務人員傷及其他執法人員，但慶幸被告犯案與執行職務無關，故法庭會先參考社服令報告才判刑。