水務署監工涉跳閘拒捕　稱知警身份後已合作　

水務署員工涉嫌「跳閘」進入港鐵旺角站，並反抗休班警長的截查而遭拘捕，他否認一項抗拒警務人員罪。案件今（6日）在西九龍法院開審。該名休班警長供稱，被告得悉他警員身份後仍打算逃離，才會抓緊被告的衣領，惟被告卻打他雙臂。惟辯方指，被告在知道警長身份後，已停止掙扎及願意合作。

控罪指，報稱任職水務署二級監工的被告鮑樂明(25歲)於去年9月10日，在港鐵旺角站二號月台上抗拒執行職務的警務人員。

控方傳召警長楊希勤出庭作供，他指事發時他正在旺角站排隊等候入閘，突然看見被告跳過一部故障的入閘機。他本打算找港鐵職員協助，但見職員無動於衷，又怕被告會乘搭地鐵離開，遂出手截停被告。

當時他以左手搭着被告的右肩，右手展示委任證，惟被告仍欲轉身離開，他惟有抓緊被告的衣領，此時被告就打他雙臂。他即時警告被告：「你打警察，我依家拉你！」，此時港鐵職員協助將被告帶到休息室。

盤問時，辯方質疑楊僅展示其委任證數秒。楊解釋他迅速收回證件因被告正欲逃離，故需騰出右手捉緊他。