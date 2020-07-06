涉違國安法成首例　電單車司機遭還押至10月再訊

涉嫌於7月1日於灣仔駕駛電單車衝擊警方防線的男子，遭落案控告違反《港區國安法》下的煽動他人分裂國家罪和恐怖活動罪，成為新例實施後首名被檢控人士。他上周因仍然留醫未能到庭應訊，今日(6日)被押到西九龍法院提堂。控方申請將案押後至10月6日再訊，以等候警方進一步調查，包括檢取灣仔一帶的閉路電視片段，以及檢驗被告的電單車。押後期間被告須還押監房看管。

23歲被告唐英傑，因受傷關係今日要坐在輪椅上出庭，他乘坐警察私家車到法庭，多輛警車在旁押送。

被告被控於2020年7月1日，在香港灣仔盧押道和菲林明道之間的軒尼詩道、駱克道和謝斐道一帶，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去或非法改變香港特別行政區的法律地位。

次項控罪指他於同日同地，為脅迫中央人民政府或香港特別行政區政府或者威嚇公眾以圖實現政治主張，實施造成或者意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即針對人的嚴重暴力或以其他危險方法嚴重危害公眾安全。