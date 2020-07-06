許金山毒殺妻女　醫委會指案情嚴重須無限期除牌

中文大學醫學院麻醉及深切治療學系前副教授許金山，於2015年以注滿毒氣的瑜伽球毒殺妻女，前年9月被裁定兩項謀殺罪成，判處終身監禁。醫務委員會今(6日)召開紀律聆訊，因案情嚴重，就該宗刑事案判處無限期除去普通科及專科資格，即時生效。另外，許金山沒有在罪成後28日內通報醫委會，被裁定專業失當，向其發警告信。許金山因正服刑未有到場聽審，亦無派代表律師到場。

55歲的許金山於2015年5月22日，謀殺47歲妻子黃秀芬及16歲次女許儷玲。案情指，案發當日有途人發現一輛Mini Cooper泊在西貢西澳村巴士站外，兩人躺在前座司機及乘客位，警方接報救出她們，惟母女經搶救後不治。驗屍後發現她們死於一氧化碳中毒，但驗車發現機件沒有故障，最終發現毒氣源自車尾箱的瑜伽球。

醫委會聆訊主席劉允怡引述法官判詞，指被告為受過高深教育的大學副教授，卻以如此精心計劃殺害其妻子，對其的行為感到震驚。劉續指，被告干犯罪行之嚴重，沒有在限期內通報醫委會是不可寬恕，亦不適合繼續擔任專業行為，因此判處無限期除去普通科及專科資格，即時生效。

劉又稱，該案是他任內第一宗涉及謀殺的案件，希望不會再發生。而今次的紀律聆訊不是要向被告作出二次刑事定罪，目的是要正視被告的不當行為，以保障大眾利益，並維持專業醫療質素水平。許金山正就法庭判刑上訴，劉補充，法庭判刑後醫委會已就其專業資格展開聆訊，若及後案件上訴得直，許亦可到醫委會上訴。

許金山來自馬來西亞，1997年在港獲取醫學專科學院院士(麻醉科)專業資格，曾是沙田威爾斯親王醫院的名譽高級醫生，以及中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授。根據醫委會規定，若註冊醫生被裁定觸犯可判監禁的罪行，不論其需否服刑，均須在28天內申報，待服刑後接受紀律聆訊。