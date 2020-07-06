檢討港台專責小組7月中開展工作　丁葉燕薇任主任

商務及經濟發展局今日(6日)公布，為檢討香港電台的管治及管理而成立的專責小組將於今年7月15日開展工作，目的是讓港台的公共廣播服務，更全面履行《香港電台約章》。專責小組會由前特首辦常任秘書長、首長級政務主任丁葉燕薇擔任主任，成員有港台助理廣播處長張健華，以及來自行政主任、庫務會計師和管理參議主任等職系的現職公務員或退休後服務合約僱員，他們具備廣播服務、行政管理、資源管理及機構管理顧問工作等方面的知識和經驗。

至於專責小組的工作範圍分為3個方面，包括檢視港台的行政管理，包括財務管制、人力資源管理和採購事宜，以確保其人力和資源調配能夠符合所有適用的政府規則和規例，有效地按照《約章》第17至20段所列的工作範疇提供服務，並按需要提出改善；檢視港台執行《審計署署長第七十一號報告書》各項建議的進度，包括設立一個公開和客觀的機制訂定表現指標和基準，並藉此評定成效；以及檢討港台的整體管理制度、工作流程和執行方式，並參考其他公共廣播機構的最佳做法，以確保港台全面遵守《約章》和通訊事務管理局發布的節目標準業務守則。

商經局表示，專責小組在檢討過程中，會與港台相關人員溝通，以了解部門的運作需要。專責小組不會參與任何港台節目製作或編輯決定。檢討工作預計約6個月完成，專責小組會向商經局提交報告。