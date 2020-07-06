港區國安法：國安委舉行首次會議　國安事務顧問亦列席

《港區國安法》在港全面實施，維護國家安全委員會7月3日成立後，於今日（6日）舉行首次會議，全體成員出席，由中央人民政府指派的國家安全事務顧問駱惠寧亦列席會議。

國安委由行政長官林鄭月娥擔任主席，成員包括政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強、警務處副處長（國家安全）劉賜蕙、入境事務處處長區嘉宏、海關關長鄧以海和行政長官辦公室主任陳國基。陳國基同時兼任國安委秘書長。

國安委按《國安法》第十五條設立國家安全事務顧問，就國安委履行維護國家安全職責相關事務提供意見，並將列席國安委會議。國務院早前已決定任命駱惠寧出任國家安全事務顧問。

此外，劉賜蕙接受內地媒體訪問時指，對擔任警隊國安處負責人感到無比光榮，又稱警隊會與駐港國安公署，建立密切的工作關係，並保特密切溝通。

劉賜蕙接受訪問時表示，過去一年反修例風波令本港發生動亂，亦令國家安全出現很大的漏洞，中央出手訂立港區國安法，展示中央對一國兩制的堅持，以及對警隊的高度信心。

她又講解立法後國安處的工作，在3種特定情況下，經香港特區政府或駐港國安公署提出，再經中央人民政府批准，駐港國安公署可行使管轄權。

警務處國家安全處有6大職責，包括收集分析涉及國家安全的情報信息；部署、協調、推進維護國家安全的措施和行動；調查危害國家安全犯罪案件；進行反干預調查和開展國家安全審查；承辦香港特別行政區維護國家安全委員會交辦的維護國家安全工作；執行香港國安法所需的其他職責。