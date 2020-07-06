連續10日無輸入個案　離澳菲籍孕婦料抵菲律賓後確診

澳門新冠肺炎疫情緩和，已連續10天沒有新增輸入病例，維持46宗確診個案，無死亡病例。山頂醫院醫務主任羅奕龍今日(6日)表示，目前有1名確診病人正在醫院隔離治療，過去3天(3日至5日)接受病毒核酸檢測總量約1.3萬人，另新增309名入境人士需要接受醫學觀察，其中澳門居民264人。

傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好表示，針對一名29歲菲律賓孕婦於6月18日離開澳門，並在7月2日於菲律賓確診，經與菲律賓當局取得聯繫得知，該患者在菲律賓南部確診，惟馬尼拉總部需確認更多資料。她指，根據發病時間等考慮，相信患者在菲律賓感染機會較大，當局會調查患者在澳門的活動情況，並希望取得患者離澳前在澳門的活動軌迹及接觸人士，亦會跟進相關人士或安排檢測，以確定他們有否感染。

梁引述菲律賓馬拉古桑市市長日前發聲明稱，這名女患者6月18日由澳門乘坐菲律賓航空 PR353航班抵達菲律賓首都馬尼拉，6月18日至6月21日在馬尼拉酒店居住，並於6月22日抵達達沃市，同日下午返抵馬拉古桑後，隨即被送往隔離，6月29日接受病毒檢測，7月2日證實對病毒呈陽性確診，又稱患者沒有出現病徵。至今未知患者的感染途徑。

另外，旅遊局表示，至今仍在指定酒店接受醫學觀察有1374人，當中包括55名外僱，1171名澳門居民和148名旅客。截至今日，特別渡輪服務共有1637人已登記從香港國際機場返回澳門北安碼頭，其中1178人已乘渡輪返澳，17人登記今晚乘渡輪返澳。

另外，從澳門北安碼頭至香港國際機場的船票共售出1119張，當中632人已乘渡輪離澳，今晚離澳渡輪的售票數量為4張。