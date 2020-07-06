遇警上門查非禮案　李偲嫣兄姪涉拒捕襲警　

正義聯盟主席李偲嫣的胞兄及姪兒，去年1月在警方到他們家中調查一宗非禮及襲擊案件時，分別涉嫌拒捕和襲警，李氏父子否認抗拒警務人員及襲警共3罪，案件今(6日)在觀塘法院開審。

兩名被告分別是李偲嫣的胞兄李首穎（64歲）及李首穎的兒子李承運（25歲）。李首穎被控於去年1月29日在其秀茂坪安達邨住所外，抗拒警長陳國雄執行職務；李承運則被控在同日同地點先後襲擊警員黎偉龍及黎家樂。

同意案情指，九龍城重案組取得搜查令，在事發當日到李氏父子於安達邨進行搜查。警員黎偉龍供稱，警方當時正調查一宗發生在1970年至1978年間，李首穎涉嫌普通襲擊及非禮的案件。當日早上六時許，他偕同袍配備警棍及胡椒噴霧等上樓，在單位門外一直守候觀察。至同日下午1時許，黎與同事趁李氏父子打開鐵閘大門，即上前表明身份。

黎稱他大叫：「差人，有搜查令」後，次被告李承運回應說：「差人大晒呀？拉我吖，落charge吖」，對方見警員出示搜查令，再說：「死差佬想點呀？」。當時次被告身體左搖右擺，並前後擺動，對方用胸口撞他上身約5至6次。

黎稱，次被告嘗試走回單位並關門，他為阻止遂左手攬住對方，右手試圖用警棍「攝」在門罅之間。次被告邊大叫「差人打人」，邊將他的左手往後屈令他受傷。之後次被告又乘機衝出走廊並用手機拍片，大叫：「打我呀，打我呀，X你老母」，還將自己的手機、眼鏡及上衣摔在地上，並說「走喇老竇」。黎續指被告將另一同事黎家樂的手臂往後扭，最終他與同事合力將次被告鎖上手銬制服拘捕。

不過辯方就道出另一版本，指當李氏父子打開門後，黎已手持警棍衝向前，當時他就算有掛警員委任證但也被外套遮擋。他一手扯住首被告的衣服，一手箍住次被告的頸，他將首被告扯出走廊，兩度拳打其胸口。

次被告見狀便走入屋致電報警指：「我老竇被班不知名人士打」，黎聽罷再對次被告箍頸，將他扯出走廊。次被告舉手機拍片，他便將次被告摔在地上，又將次被告的手機眼鏡掟落地。

辯方指，黎偉龍及另一警員黎家樂更合力脫去次被告的上衣，將他鎖上手銬制服。次被告表示感到寒冷要求穿回衣服，但黎家樂譏諷他說：「你頭先唔係嗌得好大聲架咩？依家凍X死你條仆街」。辯方重申次被告從未做出任何襲警行為，但黎偉龍對辯方所指一概否認。