港鐵董事局明開會商討調薪　工會促港鐵按通脹加人工

港鐵本月會調整員工薪酬。消息指，港鐵董事局明日(7日)將開會決定今年薪酬調整方案，並於後日(8日)下午公布。對於有傳港鐵今年可能凍薪，有工會今日請願表達不滿，要求港鐵董事局負起社會責任和良心，按通脹加人工，並且提供金額不少於去年的獎金。

香港鐵路工會聯合會逾10名成員，今日下午5時半在港鐵的九龍灣總部地下大堂請願，要求港鐵給予員工合理薪酬調整，工會向港鐵董事局遞交請願信，港鐵派人接收。

聯合會主席林偉強表示，對於港鐵近日向外放出今年凍薪的訊息，員工感到十分擔憂。他指，過去一年港鐵面對前所未有的衝擊，港鐵職員亦面對前所未有的工作壓力，「一路做野，一路擔驚受怕。」他稱，工會明白到經濟環境不好，但希望港鐵今年不要凍薪，合理地調整薪酬以示對員工過去一年工作的認可，否則員工的努力將付諸東流。

林促請港鐵董事局負起社會責任及良心，讓員工的薪酬能追上通脹水平，同時發放金額不少於去年的獎金，改善醫療福利，以及引入「薪階」制度，每年按年資給予員工增薪點。