元朗區機場巴士改經屯赤隧道　A線減價31%收費媲美E線

連接屯門第40區至大橋香港口岸人工島的海底隧道(屯赤隧道)預料年底通車，繼屯門區及北區多條機場巴士路線改經屯赤隧道後可獲減價，元朗區9條機場巴士線亦會改經屯赤隧道，料可節省10%至20%車程，多條線因而獲減價逾17至31%不等。其中A線巴士減幅最多，當中2條由27.7港元減至18.9港元，減價逾31%；另會增加一條收費僅15港元的A線巴士。

運輸署向元朗區議會提交文件，依然未透露屯赤隧道通車日期，但指通車後，會有9條機場巴士線改經該隧道來往元朗區及機場，包括3條E線、3條A線、2條深宵NA線及1條深宵N線巴士。原本往來天水圍及機場的E34A將由新設的E37代替；往來元朗及機場的E34B則改為E36，元朗總站由媽橫路改為八鄉路；原來特別班次E34P及E34X則會整合為E36A線，並延長做全日服務，改由元朗德業街開出，路經天水圍南前往東涌；所有E車路線收費維持13.9港元。

至於A線則獲大幅減價，其中A36及A37獲加密班次，車費更由現時27.7港元減至18.9港元，A36總站由朗屏北改為錦上路站，增加途經高埔、爾巒及凹頭；A37總站則由洪水橋改為朗屏北，並新增濕地公園及天華路以北的一段天瑞路。另外會新增一條A34線巴士來往洪水橋及機場，收費僅15港元，與E車收費相當接近。

至於深宵線方面，NA34將被NA36代替，且不經天水圍，改由錦上路開出，並增加途經高埔、爾巒及凹頭；NA37則會增加濕地公園及天華路以北的一段天瑞路，兩線車費會由40港元減至33港元。另外N30、N30P及N30S會整合成N30，總站統一為元朗站，途經天水圍及屯門，車費維持28港元不變。