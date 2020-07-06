76%高小學生對復課感壓力　專家：家長及老師要多表關心

新冠肺炎疫情日漸緩和，小四至中二上月8日復課，聖雅各福群會今(6日)發表「高小學童復課壓力」問卷調查結果，發現76%學生對復課感到不同程度的壓力，當中即將要應考升中呈分試的小五生尤其嚴重，近30%對現時的學習感到「非常大壓力」或「有壓力」，有25%更表示「完全沒有信心」或「沒有信心」應付復課後的學習進度，較另外兩級的高小生略高。

聖雅各福群會在高小復課後首兩周，向逾2000名小四至小六學生進行問卷調查，發現21.9%高小學生，對復課「非常有壓力」和「有壓力」，單計小五生更高達28.3%。另有21.5%高小學生表示「沒有信心」應付現時的學習進度，小五學生同樣較多，達25.3%。至於學習支援方面，逾60%高小學生認為家人最能在學習上幫助到自己，惟仍有近50%無信心應對復課後學習進度的學生，表示不需要任何支援。

小五生鄭曦喬表示，面對復課初期心情緊張，「主要的壓力來源是面對呈分考試，擔心考試成績如不理想，未能升讀心儀的中學。」復課僅一個月，下周就要考試，鄭同學表示，復課後大部分課後時間都是溫習和做補充作業，以及上補習班。她亦期望新學年可以恢復參與課外活動。

香港大學社會工作及社會行政學系副教授曾潔雯指，調查顯示家長對子女的學習支援十分重要，呼籲家長要多關心子女的情緒，同時需調整心態和期望，給予子女空間。曾亦建議學校老師對信心或學習能力較弱的學生要較多關心，為他們提供適當的協助。

聖雅各福群會高級服務經理陳艷雯指，已與社福機構和學校合辦「友伴同恒」學童支援計劃，支援小學生於復課後之學習及情緒，包括增加導師人手比例、延長服務時間，並增設網上功課支援平台。