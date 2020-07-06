政府料拒推全民乳癌篩查　建議按風險高低檢測

乳癌已成女性頭號殺手，近年醫學界及多個團體建議推行全民乳癌篩查，為婦女定期進行X光造影檢查，盡早發現早期乳癌。不過，食物及衞生局的癌症事務統籌委員會專家小組認為，應以風險為本的方式進行乳癌篩查，建議高風險婦女每年接受1次乳房X光造影篩查；風險中等的婦女每2年接受1次造影篩查；一般婦女則視乎情況而定。

食物及衞生局向立法會衞生事務委員會提交的文件提及，政府於2015年委託香港大學進行有關本地婦女乳癌相關風險因素的研究，就約3500個乳癌病例及3600個對照個案進行比較，評估出本地婦女罹患入侵性乳癌的終生風險平均值預計為6.8%，而因乳癌死亡的終生風險平均值為1.1%。相關研究亦指出，如每2年進行1次乳癌篩查，平均診斷時間可提早0.45年，並可大幅降低癌症診斷期數。

研究亦發現，以風險為本的乳癌篩查方式較傳統以年齡為本或全民為本的方式更符合整體效益，可減少低風險健康婦女因假陽性篩查結果，而接受不必要的組織活檢或其他進一步的入侵性檢查。

文件指，委員會專家小組參考研究結果及實證後，建議採用風險為本的方式進行乳癌篩查，並就篩查建議作出修訂，包括建議風險屬中等的婦女每2年接受1次乳房X光造影篩查；以及有乳癌風險因素的44至69歲婦女，亦應每2年接受1次乳房X光造影篩查。

文件最後提到，除了研究結果及專家的建議，亦會考慮乳癌在本港的普遍性、篩查測試的準確和安全程度、是否有效減低乳癌的發病率和死亡率、推行篩查計劃的可行性等因素，食衞局將在本年內公布有關乳癌篩查未來路向的進一步詳情。