明年TSA四至六月舉行　小三學生可抽樣參加

明年全港性系統評估(TSA)的安排出爐。教育局今日(6日)向全港中學及小學發出通告，交代明年的TSA將於4至6月舉行，小學三年、小學六年及中學三年級的學生均須參與，其中校方可申請小學三年級學生全級參與，或以抽樣方式參與；但小學六年及中學三年級的學生則強制全級參與。

小學三年級學生方面，明年5月4日或5日，將進行中文視聽資訊評估、中文和英文說話評估；而數學評估、中國語文和英國語文紙筆評估，則於明年6月10日及11日進行。上述評估會以全港抽樣方式進行，考評局將發信通知學校有關安排抽樣，或申請全體小三學生參與評估的方法。

由於明年為單數年，小學六年級學生按慣例須參與TSA。當中，中文視聽資訊評估、中文和英文說話評估，將於明年5月11日或12日以抽樣方式進行；而全級參與的數學評估、中文和英文的紙筆評估，則安排在明年6月10日及11日進行。

中學三年級學生方面，明年4月27日或28日會以抽樣方式，進行中文和英文說話評估；而全級參與的數學評估，中文和英文紙筆評估，則估計需要兩日時間完成，學校須預留明年6月16日及17日來進行相關評估。

教育局表示，TSA屬於低風險評估，能為政府提供全港學生基本能力的客觀數據，亦可為學校提供其學生在各學習範疇內的整體表現，回饋學與教。