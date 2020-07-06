港府檢疫不周　國泰旅客亞博館苦等12小時仍未有檢測結果

有國泰旅客投訴，在亞博館呆等12小時仍未有檢測結果。

港府安排檢疫措施不周，旅客苦等!一批旅客早前由加拿大多倫多乘坐國泰CX 829航班返港，今日(6日)凌晨4時抵港後，因被視為「早機」，故不獲安排到酒店休息，而要先往亞博館接受檢疫。結果旅客要呆等足足12小時，直至今午4時，仍未有檢疫結果。有旅客批評，等候過程如「罰坐」，做法極不合理。

有旅客指出，該國泰航班是直航，由多倫多到港需花14小時，今晨4時到港後，要在亞博館等候檢疫結果12小時，共26小時沒有真正休息，十分痛苦；批評港府提供的資訊錯誤，令他們大失預算。

該旅客又指，中心職員解釋化驗室至今午，仍未能提供檢疫結果，所以他們未能離開亞博館。該旅客表示，不滿港府的化驗安排混亂，比他們遲抵港航班的旅客，反而可直接先往酒店過夜等檢疫結果，做法不公平。

衞生防護中心晚上回覆指，現時大部份須於亞洲國際博覽館等候檢測結果的入境人士的等候時間約為8至12小時，個別人士或因不同原因等候時間可能更長。