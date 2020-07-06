27間私校獲保就業資助　德萃小學：新學年將凍結學費

政府至今公布3批獲發「保就業」資助的名單，當中約有27間私立學校和國際學校。連月來有家長批評疫情停課期間，學生網上學習時數不足，加上學校有資助，要求私校減學費的聲音不絕。有校長表示，已向教育局申請在新學年凍結學費，與家長共度時艱。

綜合3輪保就業名單，約有27間私立學校或國際學校獲批補貼，當中蘇浙小學的補貼最高，達600萬港元，涉及237名僱員，其次是愉景灣國際學校和宣道國際學校，分別獲568萬港元及516萬港元，均涉及逾200名員工。

教育局早在4月已表示，會向英基學校協會轄下學校、國際學校和私立中、小學，發放一筆過8萬港元資助，為受停課影響收入的學校紓困。疫情期間，私校先後獲批兩筆補貼，不少家長要求學校調整學費，減少家庭財政壓力。

德萃學校有限公司在「保就業」名單中榜上有名，德萃幼稚園部及小學部總校長朱子穎表示，已向教育局申請新學年凍結學費，希望與家長共度時艱，強調決定與政府資助無關，他解釋學校有1500至1600個學生，惟教育局的津貼僅得8萬港元，保就業的資助亦僅佔教師薪酬很少的比例，認為相關資助是無補於是。

教育局回覆指，私立學校的開支和收入或會受早前的停課影響，如個別學校需要減收學費，教育局亦會按機制處理，並與學校保持聯絡，了解學校的需要和因應情況提供支援，以及跟進家長的查詢，惟暫時未有統計相關個案。