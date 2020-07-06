港區國安法：參選要求太寬鬆　梁美芬促發指引予選舉主任

去年區議會選舉中，有參選人曾高呼「光復香港、時代革命」(「光時」)口號，但沒有被選舉主任DQ(取消參選資格)。身兼基本法委員會委員的經民聯議員梁美芬今日(6日)表示，去年她亦不同意選舉主任讓有關人士「入閘」參選，但亦不能將責任歸咎於選舉主任，認為只是當時的政府高層不肯頒布清晰條文或指引予選舉主任，才出現此情況。

梁稱，去年區選的參選要求太過寬鬆，她多次向政府投訴，並要求政府向選舉主任發出清晰條文或指引，讓選舉主任可以遵從。她大鬧政府不單沒有頒布指引，甚至將責任推卸給選舉主任。她又認為，選舉主任都有自己的意識形態，但現時《港區國安法》已公布及實施，選舉主任就要參考相關法律。

至於反對港區國安法會否遭到DQ？梁美芬認為要一併考慮其他情況和因素，舉例指本身爭取「35+」議席這個想法無問題，但如果爭取「35+」的目的是想癱瘓政府、立法會、揚言否決政府所有法案及財政預算案，從而迫使政府答應訴求而「搞彎」香港，則可能會違反港區國安法。