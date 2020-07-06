港區國安法：針對外國政治組織　議員指細則令執法更具效率

《港區國安法第43條實施細則》明日(7日)生效。有時事評論員及議員均認為，實施細則對《港區國安法》提及的四大罪行具有明顯針對性，相信實施後有助進一步維護國家安全，執法上更具效率。

時事評論員陳雲生認為，新法例賦予特首權力批准截取通訊，於打擊危害國家安全的行為上更加有效率及更加保密，亦可有助警方迅速執法，「如果好似以前咁要法庭批，一來要花時間開庭處理，亦要交資料俾法庭，過程中有可能外洩。」

陳雲生又指，6年前的非法佔中事件，以及去年反修例黑暴，幕後均有人提供政治黑金來支援操作，而且過去一年明顯有人在網上指揮及策劃黑暴的破壞活動，認為新法例賦權刪除網上言論，可針對打擊所謂「去大台化」的策劃行為；而要求外國組織交代資金來源，則可打擊政治黑金禍港。

議員葛珮帆認為，《實施細則》能令維護國家安全行動更有效率。她舉例指，警務處處長可在保安局局長批准下，向外國及台灣政治性組織及其代理人要求就涉港活動提供資料；認為過往「冇咩方法郁到佢哋」，如今細則有助遏止有外國組織在港支持恐怖活動情況。