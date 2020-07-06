配合政府派1萬元　旅發局搜羅本地遊路線及優惠刺激消費

政府今日(6日)起向市民派發1萬港元現金，冀鼓勵市民消費以刺激經濟。旅遊發展局為配合政府派錢安排，推出「旅遊．就在香港」計劃，並設立專屬網站搜羅過百項美食、購物及旅遊優惠，鼓勵市民在未能外遊的情況下「做自己的旅遊」，參與本地遊及在本地消費。

「旅遊．就在香港」計劃下，旅發局設計了逾15條主題本地旅遊路線，例如教港人遊半天船河的「維港秘景」遊，運動愛好者喜受的戶外攀石和潛水的「身心洗滌」遊，以及欣賞樂隊即場表演的「盡興狂歡」遊等。除了「旅遊秘笈」外，旅發局亦於計劃的專屬網站刊載過百個吃、喝、玩、樂優惠，並不定時更新。