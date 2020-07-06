司法覆核求阻石仔嶺清拆工程　安老院友申請被駁回

為配合新界東北發展計劃，位於古洞的石仔嶺花園會分兩期清拆，有逾10間安老院受影響，首期工程原定今年6月底動工，一名受影響的安老院院友，於今年5月入稟高院申請司法覆核。他稱因工程被逼遷，但新的社會服務大樓要到2023年才完成，要他搬遷屬違反人權，要求暫時擱置工程至新大樓完工為止。法官經過聆訊後，指申請人的論點並無合理勝訴機會，今天(6日)拒絕受理案件，並下令申請人要支付訟費給政府。

申請人丘龍生（62歲），擬將社會福利署、勞工及福利局與發展局列入成為與訟人。法官指，社署與勞福局並非決定清拆工程的決策者，不應將其拉入訴訟之中。

另外，申請人提出的理據，也被法官亦逐點駁斥。首先，申請人聲稱清拆影響其生存權，但他亦承認其生命現在並無受即時威脅。他在原安老院被拆後，已獲安排在附近另一間同一機構營辦的安老院繼續居住，其綜援申領亦不受影響，因此其建立鄰里關係和領取福利的權利亦無受損。

至於清拆工程本身，法官指是為了達致滿足社會住屋需求的合理目的，亦已在此需求和受影響人士的利益中取得平衡，因此並非不合理，法庭並無理由干預。