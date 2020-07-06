替出庭警員申請匿名令　律政司做法不一致

律政司近期在多宗案件中，均以避免遭「起底」為理由，替將會出庭作供的警務人員向法庭申請匿名令，惟在不同案件中的做法並不一致。九龍城法院今天（6日）就處理兩宗襲警案的匿名令申請，律政司先在其中一案以警員遭起底情況已大減決定撤回申請，但在另一案中又以保護警員為理由申請匿名，兼要求讓所有警員用特別通道出入及在屏風後作供，防止公眾甚至被告人看到他們的容貌。

法庭首先處理18歲男學生陳秉臻涉嫌襲警的案件，控方早前已申請將兩名聲稱遇襲的警員匿名，主任裁判官嚴舜儀亦已準備好相關的裁斷，惟控方今日稱與警方商量後決定撤回申請，並引述警方統計數字指，由去年6月至今年3月，平均每周有55名警員或其家屬被起底，但4月至6月已回落至每周5個，可見起底情況大大改善，案中兩名警員也同意不用匿名。

但在另一宗涉及21歲學生謝煒洛及48歲機電工程署主任胡耀生被指襲警的案件中，在嚴官表示涉案兩名警員有真正潛在風險會被起底，為保護證人及彰顯公義，批准讓二人匿名後，控方表示想替另外3名將出庭的警員申請匿名令，更要求5人都可以特別通道出入及在屏風後作供，令公眾甚至被告也無法看到他們。

控方只解釋他們隸屬敏感部隊，並沒透露進一步詳情。辯方表明會反對，嚴官也質疑控方太遲提出申請，控方聞言遂表示暫時將申請撤回。