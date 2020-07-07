港區國安法：英國保守黨議員促制裁林鄭　藍韜文稱仔細考慮

英國外相藍韜文周一（6日）在國會下議院宣布，對俄羅斯、沙特阿拉伯、北韓和緬甸的個人和組織實施經濟制裁。跨黨派議員質疑為何制裁名單不包括香港及新疆官員，保守黨議員施志安點名提出應制裁香港行政長官林鄭月娥。藍韜文稱會基於證據仔細考慮，正處理第二批制裁名單。

英國首次根據《馬格尼茨基修正案》，制裁49個個人或組織，該法授權英國政府禁止受制裁者入境英國、通過英國銀行進行資金轉移或從英國經濟中獲利，並允許當局凍結受制裁者的個人資產。

施志安問到名單為何沒有涵蓋香港或新疆官員，他問英方是否準備好無論對象是誰及他們的地位，「即使意味從林鄭月娥開始（制裁）」，又稱知道林鄭的家人享有英國護照特權。工黨議員布賴恩特（Chris Bryant）亦強烈敦促藍韜文考慮另一項包括鎮壓民主、集會和言論自由權利的條款，非常仔細地考慮林鄭應不應列入榜單。藍韜文沒有排除制裁林鄭的可能，稱會非常仔細地考慮，強調當局正制訂第二批制裁名單。

藍韜文透露，他將再與五眼聯盟的外長通電話，討論協調未來的制裁對象。據指，澳洲考慮類似的立法，美國則制訂了有250個個人及實體的制裁清單，加拿大則有70個制裁對象。

美國國務卿蓬佩奧歡迎英方的行動，華府將繼續尋求額外盟友及夥伴共同利用所有手段，禁止所有嚴重侵犯人權的對象進入美國及國際金融系統。

英國今次的制裁名單包括被指參與殺害沙特異見記者卡舒吉行動的沙特情報高級官員、導致俄羅斯稅務顧問馬格尼茨基（Sergei Magnitsky）死亡的俄國官員、北韓國家保衞省和人民保安部等。緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）和副總司令梭溫（Soe Win）被指策劃針對羅興亞人的屠殺行動，亦受到制裁。藍韜文強調，制裁目標是一些近年臭名昭著的侵犯人權人士。

俄羅斯駐倫敦大使館說，不能接受俄羅斯聯邦調查委員會主席及一些法官被列入制裁名單，強調俄方保留回應的權利。