Dr.東：夏天凍飲消暑易水腫　食療按穴可改善

香港夏天又濕又熱，不少人習慣飲杯凍飲消暑，基督教聯合那打素中醫專科中心註冊中醫師屈珮珠坦言，「生冷嘢」食得多傷脾胃，加上夏天濕邪當道，更容易出現水腫。屈認為治病求本，想改善水腫，必然要從飲食和生活習慣著手。

在中醫角度，五臟（肺、脾、腎、肝、心）但凡其一受損，均會影響身體運輸及轉化水液的功能，令水液溢於肌膚，出現水腫症狀。中醫古籍亦有記載：「諸濕腫滿，皆屬於脾。」在屈的臨床經驗上，肝鬱脾虛和脾腎陽虛體質的人較易有水腫。

屈指出，不少人愛好生冷、煎炸、辛辣肥膩、過鹹或多甜的食物，這些食物都會傷及脾胃，加上生活工作壓力大、經常疲累和心情鬱悶，都會引致肝鬱脾虛或脾腎陽虛，水腫也隨之容易出現。

水腫不單止見於頭臉、眼周，亦見於四肢、甚或全身。屈醫師又提到，水腫亦可以是更年期綜合症的症狀之一，不少求診者的水腫時好時壞，體重上升，伴隨月經紊亂、煩躁失眠等症狀。屈遇過一位四十多歲、有更年期綜合症的女士，因為子宮肌瘤增大來求診，經過中藥配合針灸，水腫及其他症狀都有所改善，子宮肌瘤也有縮細。

屈認為，要改善水腫，必須治病求本，從生活習慣和飲食著手。戒煙少酒、清淡飲食、適時運動和休息，學習壓力管理均有助改善水腫。不少食物均可改善水腫，例如五指毛桃、淮山、桑寄生、綠豆、玉米鬚等。屈亦建議了兩道食療，包括石斛麥竹乳鴿湯及槐花菊花姜茶，適合大家在夏天健脾養心、去水腫；惟有慢性疾病和身體有特殊情況（如孕婦）未必適合服用，屈提議若有疑慮，宜先向醫師問意見。

如果想在日常生活中做一些小舉動改善水腫，屈介紹了在臂部的偏厲穴和在小腿內側的陰陵泉，在上班、坐車、閒著無事都可以自己輕輕按壓，每次五分鐘；若然早上有時間，也可以在家中做十五分鐘八段錦。屈又提醒大家，病向淺中醫，身體不適要及早就醫，早發現就能夠早治療。

※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：