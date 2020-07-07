升中派位：7成學生獲派首志願　學生家長對結果感滿意

中一派位結果今日(7日)揭盅，今年全港共有54112名學生參與中學學位分配辦法，當中77%人學生獲派首志願學校，90%學生獲派首三志願。有學校本學年首三志願的比率為85.9%，獲派首志願的有72.5%；亦有學生雖未獲派首三志願選擇，但對結果感滿意。

油蔴地天主教小學本學年首三志願的比率為85.9%，獲派首志願的有72.5%。不少男生獲派九龍華仁書院、九龍聖芳濟書院；亦有較多女生獲派真光女書院，部分人獲派伊利沙伯中學及中華基督教會銘基書院。

油天畢業生連同學雖然失落第一志願及自行階段的真光女書院，但獲派的是非在首三志願選擇的嘉諾撒聖瑪利書院，她和爸爸形容結果是「喜出望外」、「幸運」。因此不會到其他學校「叩門」。

為提升女兒學業成績及準備呈分試，連先生沒有為女兒安排補習老師，而是早在一年多前已親自督促女兒溫習及做功課，亦見女兒的成績有進步。連同學笑言被爸爸督促下略感辛苦，但明白要考入好中學，就要加倍努力。

另一位陸同學早被直資學校德望中學取錄，她和父母今早亦回校領取結果。陸同學指，德望對學生的英語能力要求高，為令自己的英語能力可以提升，經常收看英語電影、看英文報紙學習。陸先生也表示，事前有為女兒準備面試，包括以兩文三語訓練。

新冠肺炎疫情下不少面試取消，但陸同學慶幸德望沒有取消面試，認為自己的面試表現幫助不少，更笑言「全靠Daddy嘅面試表現！」。