失業率3年內難回落至3%　保就業擬包括65歲以上打工仔

本港失業率達5.9%，創15年來新高，失業大軍已超過23萬人，立法會議員紛紛要求政府設立臨時的失業援助金，勞工及福利局局長羅致光指出，本港失業率要在未來2至3年回落至低於3%的機會低，「臨時性」措施或成長遠壓力，政府會考慮簡化第2輪保就業計劃的申請程序，或有空間處理第1輪計劃中未能受惠的人士，包括65歲以上持有強積金戶口而沒有供款人士。同時政府正着手處理取消強積金對沖一事。

立法會人力事務委員會今日（7日）舉行特別會議，政府先後推出保就業計劃、放寬綜援資產限額等，但無阻失業率上升，旅遊界議員姚思榮表示，不少行業的65歲或以上僱員，雖有強積金戶口，但沒有供款，僱主因沒法為其參與保就業計劃，冀計劃有適度彈性。勞工界議員潘兆平及陸頌雄均要求成立失業援助金，陸批評政府推出的計劃仍有不少漏洞，已申請的僱主數目僅達政府預計的三分之二，受惠者有限。

羅致光回應，會考慮簡化第2輪保就業計劃的申請程序，或有空間處理第1輪計劃中未能受惠的人士，包括65歲以上持有強積金戶口而沒有供款人士。對於成立失業援助金的訴求，他明言，本港失業率要在未來2至3年回落至低於3%的機會低，任何一項項目均沒可能只臨時設立，一旦設立「可能要臨時幾年，成為長期項目」。他又預計，6月因失業而申請綜援的個案仍會增加，但增幅有所放緩。

保就業計劃至本月5日收到38宗舉報，政策創新與統籌辦事處副總監何珏珊透露，舉報主要涉及3大原因，包括不恰當計算員工人數以申請補貼、無理裁減員工人數及疑似公司倒閉等。該處設有覆檢小組，負責跟進相關舉報，包括了解企業有否結業、聯絡申請人要求遞交資料等。

會上通過陸頌雄及郭偉強提出的無約束力議案，要求政府加強對保就業計劃的巡查及堵塞漏洞、設失業現金津貼及失業援助制度等。