85歲老婦疑院舍中招　醫管局衞生署約10人到港泰護老中心

新冠肺炎忽在社區爆發，消息指，確診者中包括一名居於安老院舍的85歲老婦，她目前留醫伊利沙伯醫院，或成為本港首宗院舍確診個案。據了解，該名老婦住在慈雲山港泰護老中心。該區有兩間同名院舍，分別是港泰護老中心及港泰護老中心有限公司，最少4名醫管局人員及5名衞生署衞生防護中心職員全副防護裝備，於上午分別到2間安老院，料進行取樣及環境巡視。

社署資料顯示，慈雲山內有2間名為港泰護老中心的安老院，分別是港泰護老中心及港泰護老中心有限公司，前者位於慈雲山毓華里8號永發大廈地下，後者位於蒲明裏6、8、10、12號及蒲惠裏11號地下。

多名身穿醫管局制服的人員今早到場視察，有男子自稱是醫生。他們進入「港泰護老中心」，職員表示「唔係呢度」，並帶他們到樓下的「港泰護老中心有限公司」。醫管局人員進入院舍後，隨即以酒精搓手並穿上PPE等全套保護裝備。另有多名衞生防護中心職員則抵達港泰護老中心，他們手持冰箱，未知是否來取樣本。

有港泰護老中心的職員則報稱非涉事院舍，着記者到同區另一間同名的院舍，即港泰護老中心有限公司，並指兩間院舍沒有從屬關係，但院長為同一人。

社署資料顯示，港泰護老中心有限公司是私營安老院，沒有參與改善買位計劃，宿位數目約37個，最多可收納41人。