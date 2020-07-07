港區國安法：第43條細則不涉擴大警權　林鄭：不接受司法覆核

港府昨晚(6日)公布《港區國安法》第43條實施細則，行政長官林鄭月娥今早(7日)於行政會議前會見傳媒，重申細則內容不涉及擴大警權，反而正正因為要保障人權而推出細則，列明執法機構使用措施時，需滿足特定條件及受有關人士批准。林鄭又指港區國安法不可接受司法挑戰，細則本身亦不能司法覆核。

針對社會上對港區國安法有不同的理解，林鄭指有人形容「一國兩制」已死是謬誤，因港區國安法可令一國兩制行穩致遠，重新確立香港憲法秩序，認為散播謬誤的人似乎別有用心。對於有海外傳媒形容港區國安法是香港的末日，她指相關說法難以立足。另外，亦有人認為港區國安法法例非常嚴苛，漠視人權，林鄭指出不少法律專家均認為法例溫和，並無削弱人權。

林鄭續稱，以她個人理解，港區國安法不可接受司法挑戰，細則本身亦不能司法覆核。對於有西方國家就港區國安法作出回應，她批評該些國家的行為不符國與國之間的互相尊重，難以明白為何西方國家有如此投入的態度，並指有評論反映可能基於中國的掘起。林鄭又指，若然英國單方面改變英國海外公民(BNO)護照制度，相信中央會有所回應，並重申中央政府高度信任特區政府，將會嚴厲執行港區國安法，呼籲市民切勿以身試法。