黃大仙扶輪中學中三學生染疫　另有2校老師曾接觸確診者

香港今日(7日)新增5宗本地確診，至少有4間學校分別指有學生確診，或有老師曾與確診者接觸，外界關注或已出現第三波疫情。其中位於黃大仙的中華基督教會扶輪中學校長發出聲明，指學校今早收到一名中三家長致電，報告3B班有同學確診，學校正聯絡衞生防護中心，以索取進一步指引。上水鳳溪創新小學亦宣布，由於有老師曾與一名確診患者短暫共處，因此停課一日，但會繼續派發升中派位結果。元朗光明英來學校向家長發出通告，有老師同住的家人初步確診新冠肺炎。火炭培基小學亦稱，該校一名學生的父親確診入院。

中華基督教會扶輪中學發聲明指，教育局建議學校今天開始停課，以便立即進行全面徹底消毒，而學生回家後應與家長商討並求醫進行測試。至於停課後事宜及復課日期稍後宣布。

鳳溪創新小學校長李淑賢向家長發通告，指一名老師上周六與一名確診者短暫共處，正待衞生署檢測。學校表示，將全面消毒，亦已促請校巴公司再次全面消毒。學校今日將繼續開放校舍，照顧有需要回校的學生，但家長必須為學生做足防疫措施，又呼籲家長密切留意子女身體狀況，如有不適要立即求醫及聯絡校方。

光明英來學校向家長發出通告，指今日(7日)接獲通知，有教職員家人初步確診染病。該同事已即時在家隔離，校方已安排其主要任教班別(1F及3E)到其他課室上課。校方會加強校內的清潔及消毒工作，家長可自行決定是否讓子女繼續回校上課。如有最新進展，校方會盡快通知學生及各家長。

另外，據悉，演藝學院亦有學生疑感染新冠肺炎，演藝學院學生會於Facebook發帖，指學院即時緊急關閉，呼籲同學避免回校。