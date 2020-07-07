用雷射筆射警眼　前空姐擊警罪成判囚3月

金融女經理於去年尖沙咀反修例示威期間，涉嫌用雷射筆照警員眼睛，她否認襲警罪，經審訊後今（7日）在九龍城法院被裁定罪成，判囚3個月，但獲准以2萬港元保釋等候上訴。裁判官接納警員正確辨認出被告，而被告被捕時身懷生理鹽水及口罩等物品，不相信她僅為途人。裁判官又形容警隊對社會有很大貢獻，直言輕判會增加警方執勤時的困難，拒絕辯方為被告索取社服令報告的建議，直接判她監禁。

28歲被告郭麗芬，曾報稱任職機艙服務員，及後她轉行任職金融經理。她被控於去年8月10日，在尖沙咀彌敦道和加連威老道交界襲擊警員朱冠強。辯方律師裁決後求情指，相比其他案件而言，本案相對輕微，醫療報告亦顯示事主沒有傷勢，視力也沒有受損，冀法庭判以非監禁式刑罰。

裁判官裁決時指，本案的唯一爭議點是以雷射筆照警的是否被告。辯方質疑證人朱冠強庭上指遭雷射筆照眼少於一秒，事後雖流眼水，但沒有影響視線；書面供詞卻說雷射筆照射維持了3秒，視線受影響，回過神來才展開追截。此外，警員只留意該照射者的衣著，但不能確認其容貌甚至性別。

不過，裁判官認為事主證供與書面供詞有別，是因為他受到廣泛而深入的提問，因而喚起更多記憶，又形容他表現老實，誠實可靠。另外，被告案發前曾先後2次用雷射筆照射事主，每次長達30秒，這有利他作辨認，也相信他一直有留意被告。

裁判官同時指，雖然法庭裁定警方呈堂的並非涉案的雷射筆，但認為被告被捕過程中不斷掙扎，混亂中弄丟其手中的雷射筆亦是情理之中。而錄影片段亦顯示當時有示威者用雨傘等襲擊事主。裁判官裁定被告有意圖用雷射筆照射以傷害警員，行為構成毆打，又指眼睛屬人體脆弱的部位，警員沒有受傷實屬僥倖，判囚無可避免。