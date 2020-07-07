網民熱話：一家三口搭巴士唔戴口罩　網民怒轟「自私精」

新冠肺炎疫情反覆，人人都要保持防疫警覺，外出戴上口罩。有網民日前（5日）在Facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」貼文，指有疑似一家三口搭乘巴士時均沒有載上口罩，與其他人形成強烈對比，不少人斥他們一家「自私精」。

事發於巴士車廂內。從網民Debbie Yeh‎上載的圖片可見，未有戴上口罩的一家三口坐到車廂下層的4人對頭座位，成員包括一對父母及女童，恐增加傳訊風險之餘，對防疫亦相當放鬆。貼文者質疑，「點解可以成家都係咁。」

網民看過事件，指涉事一家好大膽，隨時累人累物，「自私，教壞細路」，「好X憎唔戴口罩嘅人。」不過亦有人戲謔稱，口罩用途用作防止被公審，「喺香港戴口罩只有一個用途，就係防止畀人影相放上網，佢唔戴等於唔驚你哋。」

網民有話說

Jenis Au Yeung：我哋唔好鬆懈

Athina Chan：琴日去黃埔買嘢，有南亞裔母女周圍走無帶罩

楊志美：唉！政府又唔肯強制性，搭公共交通工具要戴口罩

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